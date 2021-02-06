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Fenerbahçe, derbi galibiyetine hasret kaldı

06.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, derbi galibiyetine hasret kaldı

Sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon derbilerde galibiyete ulaşamadı.

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.

Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a bıraktı.

YİNE DERBİ GALİBİYETİ YAŞAYAMADI

Fenerbahçe, ligde bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Galatasaray mücadelesi öncesinde ligin ilk yarısında 2 derbiye çıkan Fenerbahçe, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda Galatasaray ile berabere kalmıştı.

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