Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber geldi! Sezonu kapattı, en az 6 ay...

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde konuk ekip Beşiktaş rakibini 4-2 kazanırken, Siyah-Beyazlılar karşılaşmanın henüz 9. dakikasında yaşanan sakatlıkla sarsılmıştı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan ve oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki oyuncu yerini Welinton'a bırakmak zorunda kalırken, karşılaşmanın ardında Cenk Tosun yaptığı açıklamada "Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var" ifadelerini kullanmıştı.

SEZONU KAPATTI

Derbide yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha'nın durumu belli oldu. beIN Sports'ta yer alan habere göre; çapraz bağlarında kopma olan Tayyip Talha'nın yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



