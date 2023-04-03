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Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber geldi! Sezonu kapattı, en az 6 ay...

03.04.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir derbi mücadelesine sahne olurken, Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 ile geçmeyi başardı. Siyah-Beyazlı ekip kritik bir 3 puanı hanesine yazdırırken, maçın henüz ilk bölümünde Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığıyla şoke olurken, başarılı oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber geldi! Sezonu kapattı, en az 6 ay...
Tayyip Talha Sanuç

Tayyip Talha Sanuç

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde konuk ekip Beşiktaş rakibini 4-2 kazanırken, Siyah-Beyazlılar karşılaşmanın henüz 9. dakikasında yaşanan sakatlıkla sarsılmıştı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan ve oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki oyuncu yerini Welinton'a bırakmak zorunda kalırken, karşılaşmanın ardında Cenk Tosun yaptığı açıklamada "Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var" ifadelerini kullanmıştı.

9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi 9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi
'Devre arası konuştum' dedi kötü haberi verdi! 'Devre arası konuştum' dedi kötü haberi verdi!

SEZONU KAPATTI

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Derbide yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha'nın durumu belli oldu. beIN Sports'ta yer alan habere göre; çapraz bağlarında kopma olan Tayyip Talha'nın yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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