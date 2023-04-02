Fenerbahçe derbisinde sakatlanana Tayyip Talha Sanuç'tan kötü haber!

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın 9. dakikasında Joao Pedro ile yaşadığı mücadele sonrası sakatlanan başarılı oyuncu Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemezken, gözyaşlarıyla kenara gelmişti.

Sedye ile soyunma odasına giden Sanuç, Kadıköy'de bir hastaneye sevk edilirken, Cenk Tosun maçın ardından Tayyip Talha'nın sakatlığına dair kötü haberi verirken, Şenol Güneş'ten de açıklama geldi.

"UZUN SÜRE UZAK KALACAK"

Cenk Tosun yaptığı açıklamada , "Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var. Ona armağan olsun bu maç." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ SÖYLENİYOR"

Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, "Tayyip Talha çok iyi karakter, çok iyi bir oyuncu. Geleceği de parlak ama tabii son durumunu bilmiyorum. Olumsuz söyleniyor. İnşallah düzelir. 3-4 ay gecikme olsa bile geri dönecek. Önünde örnekleri var. Cenk daha ağır sakatlık geçirdi. Birçok sakatlık geçirdi." dedi.



