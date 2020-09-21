Fenerbahçe, Diego Costa için temas kurdu! İşte detaylar...

Atletico Madrid, uzun zamandır süren Luis Suarez hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde.Madrid ekibi, Barcelona'dan ayrılması kesinleşen Suarez'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.Oyuncunun Juventus'a transferinin yatması sonrası Atletico Madrid için bir ümit doğmuş durumda.
Mundo Deportivo'nun haberine göre nitekim Atletico Madrid'in, Luis Suarez ile bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.Suarez tarafında tek engelin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala kendisiyle yollarını ayırmak isteyen Barcelona'dan kalan ücretini de almayı talep etmesi olarak gösteriliyor.Barcelona ise Suarez'i takımdan göndermek istese de oyuncuyu serbest bırakmaya yanaşmıyor.
Atletico Madrid tarafında ise transfere hazırlık kapsamında en önemli noktanın Diego Costa'nın maliyetinden kurtulmak olduğu aktarılmakta. Costa'nın maliyetine ilişkin noktada da gözler Fenerbahçe'ye dönüyor. Yıldız oyuncunun menajeri ile temasta olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi.
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