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Fenerbahçe Diego Perotti transferini bitirdi ( Diego Perotti kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala kadrosuna bir kanat takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı. Deneyimli futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağlandı. Geçen sezon Roma forması ile 26 maça çıkan Perotti, takımına 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Diego Perotti transferini bitirdi ( Diego Perotti kimdir?)

Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için oyuncu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı. Perotti'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyucusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyor. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.


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