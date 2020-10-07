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Fenerbahçe, Diego Perotti'ye maç başı ücret ödeyecek (Diego Perotti kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Roma'dan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sözleşme detaylarını belli oldu. Sarı-lacivertli takım, Tolga Ciğerci gibi Arjantinli yıldıza da maç başı ücret ödeneceğini duyurdu. Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A’da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 6 sezon İspanya’nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, Diego Perotti'ye maç başı ücret ödeyecek (Diego Perotti kimdir?)

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'nin Diego Perotti ile oyuncunun sağlık durumuna özel bir sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

A Spor canlı yayında yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Roma’dan transfer ettiği Diego Perotti’nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

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Sarı lacivertlilerin yaptığı sağlık kontrolünde kas sakatlığı sorunu görülen Arjantinli futbolcu ile farklı bir sözleşme yapıldı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre Diego Perotti daha önce Tolga Ciğerci’de olduğu gibi oynadıkça kazanacak. Tecrübeli yıldızın sözleşmesinde garanti ücret bulunmuyor. Maç başı ücret üzerinden 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyuncusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyordu. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.


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