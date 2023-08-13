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  4. Fenerbahçe Edin Dzeko ile güldü! Kırmızı kart, penaltı, sakatlık... Sarı-Lacivertliler Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı

Fenerbahçe Edin Dzeko ile güldü! Kırmızı kart, penaltı, sakatlık... Sarı-Lacivertliler Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı

13.08.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan sürerken, 1. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 10 kişi tamamladığı mücadelede Fenerbahçe rakibini Dzeko'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla başlamayı başardı. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de sezonu sahasında ağırladığı Gaziantep FK mücadelesi ile açan Fenerbahçe rakibini Edin Dzeko'nun 18 dakikada kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puanlı bir başlangıç yaptı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

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Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Sarı-Lacivertliler'de Edin Dzeko henüz 3. dakikada sahneye çıktı. Dusan Tadic'in asistiyle Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında ilk golünü kaydetti.

KADIKÖY'DE DZEKO ŞOV!

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Szymanski'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği harika ara pasında topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ikinci kez golü buldu. Skor 2-0 oldu.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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Konuk ekip Gaziantep FK'da 23. dakikada Maxim, ikinci sıra karttan kırmızı kart gördü Gaziantep bu dakikadan itibaren 10 kişi...

OSAYI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Osayi Samuel yerini Oosterwolde'ye bıraktı.

PENALTI 'VAR'DAN DÖNDÜ!

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Karşılaşmanın hakemi 45. dakikada penaltı noktasını gösterdi ancak yapılan VAR kontrolü sonrası penaltı kararı iptal edildi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

FARK 1'E İNDİ

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Mücadelede ilk yarının son uzatma bölümlerinde Arda Kızıldağ attığı golle farkı 1'e düşürdü.

PENALTI KAÇTI

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Fenerbahçe gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Topun başına Tadic geçerken, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.

DİREKTEN DÖNDÜ

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Tadic'in kullandığı serbest atışta topu ceza saha içerisinde kontrol edip vuran Dzeko'nun topu direkten döndü.

FRED VE CENGİZ ÜNDER TRİBÜNDE

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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Fred ile Cengiz Ünder, karşılaşmayı tribünden takip etti. İki futbolcu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Fred ile Cengiz'e alkışlarla ve tezahüratlarla karşılık verdi.

GAZİANTEP 190 GÜN SONRA SAHADA

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep FK, 190 gün sonra resmi maç oynadı.

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