Fenerbahçe efsanesi Semih Şentürk'ten çok konuşulacak itiraf! "Futbolu Alex yüzünden bıraktım"

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde oyuna sonradan girerek attığı gollerle 'nöbetçi golcü' lakabını alan eski milli futbolcu Semih Şentürk, Skyspor youtube kanalında yayınlanan programda futbolu bırakma sürecini anlattı.

"BİR DAHA ESKİŞEHİR'E GELMEM DEDİM."

"Eskişehirspor'daydım. Daha futbol oynamak istiyordum açıkcası. Yaşım daha 35'ti ama Eskişehir'de maddi-manevi sıkıntılı zamarlar geçirdik. Eskişehir'e bir daha gelmem dedim. Son maç şampiyonluk kaçtı. Burama kadar geldi yani. 'İstanbul'da bir takımda oynayayım' dedim, olmadı."

"200 BİN TL VEREYİM FUTBOLU BIRAKAYIM BAŞKANIM"

Transferin son günü Tuncay'la Adanaspor'da Bayram başkanın ofisine gittim. Oturduk, adamda bir hava, sanırsın ki Adana şehrinin de sahibi. "Semihcim, gündemimizde yoktun ama Cihat hoca aradı. 'Semih boştaymış hem bize abilik yapar, kaptaklık yapar' dedi. Ondan çağırdım seni" dedi. Ordan zaten golü yedik biz. Kağıda yazmaya başladı. 'Semihcim sen bu aralara imza atmazsın ama sana 150 bin peşinat maç başı da 10 bin TL'den toplam 500 bin TL' dedi. Ben de aşağıdan Tuncay'a vuruyorum 'hadi kalkalım' diye. Sonra 'Ben 200 bin TL vereyim. Futbolu bırakayım başkanım' dedim."

"ALEX YÜZÜNDEN FUTBOLU BIRAKTIM"

"Ondan sonra eve geldim. Transferin son günüydü. Alex'le yazışıyorum. 'Ne yaptın golcü' yazmış. Ben de 'takım bulamadım. Galiba şimdilik bıraktım' yazdım. Bir baktım Alex Instagram'dan sayfasından paylaşmış: 'Golcü her şey için teşekkürler.' Futbolu bıraktığımı Alex'ten öğreniyorum. Mecburen açıklama yaptım. Benim futbolu bırakmam öyle oldu. Normalde devam edecektim."