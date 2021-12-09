Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı geniş özeti! FB Frankfurt maçı kaç kaç bitti?

D Grubunda Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Royal Antwerp ile yer alan Fenerbahçe, grup lideri Eintracht Frankfurt karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyordu. İlgiyle takip edilen maç 1-1 beraberlik ile bitti. İşte Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı geniş özeti...

FENERBAHÇE EİNTRACHT FRANFURT MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

2' | İkinci dakikada Sosa'nın sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ön direkte Serdar Aziz kafayı vurdu, top auta çıktı.

4' | Ön alanda topu kapan Nazım Sangare, sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Araya giren savunma bu topu uzaklaştırdı.

10' | Sol kanattan hareketlenen Kostic topu ceza sahasına doğru çevirdi. Topa Kamada gelişine vurdu. Kaleci Berke topu kontrol etmeyi başardı.

Fenerbahçe ofsayta takıldı

12' | Hızlı gelişen atakta Zajc'ın pasıyla topla buluşan Berisha topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

17' | Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında rakipten sekerek havalanan topu kaleci Trapp kontrol etti.

23' | Frankfurt'ta Jakic, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapacakken Nazım araya girdi ve pozisyonu önledi.

26' | Sol kanatta Chandler'ın ceza sahasına doğru çıkarttığı topa Jakic gelişine vurdu. Top direğin üstünden dışarıya gitti.

GOL | Karşılaşmanın 29. dakikasında Frankfurt, Sow'un golüyle 1-0 öne geçti. Min-Jae Kim'in kaptırdığı top sonrası başlayan atakta Kostic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sow, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

32' | Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Mergim Berisha geçti. Berisha'nın şutu barajdan geri döndü.

Sarı lacivert takım Fenerbahçe maça dengeyi getirdi.

GOL | Karşılaşmanın 42. dakikasında Fenerbahçe, Berisha'nın golüyle skora dengeyi getirdi. İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Berisha'nın önünde kaldı. Berisha, vuruşunda topu sağ köşeden ağlara yolladı.

İLK YARI SONUCU | Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

52' | Hauge'nin pası ile Borre savunmanın arkasına hareketlenmek istedi. Min-Jae Kim geçit vermedi.

57' | Sol kanattan gelişen atakta Kostic kaleye yerden şutunu gönderdi. Top kalenin yanından auta çıktı.

61' | Sebest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye gönderdiği şutta top, kaleci Trapp'ın üzerine gitti

Fenerbahçe penaltı bekledi.

65' | Berisha'nın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda Sarı-Lacivertli ekip penaltı bekledi. VAR kontrolünün ardından hakem oyunu devam ettirdi.

74' | Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Lammers, uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı.

80' | Min-Jae Kim'in uzun pasında Nazım topa yetişemedi. Top kaleci Trapp'ta kaldı.

87' | Kostic'in yerden ön direğe doğru çevirdiği topta araya Seradr Aziz girdi ve topu uzaklaştırdı.

MAÇ BİTTİ. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol gelmedi ve maç 1-1'lik beraberlik ile sona erdi.

FENERBAHÇE EİNTRACHT FRANKFUR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u Ülker Stadı’nda ağırladı. Saat 20:45’te başlayan mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çaldı. Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maç, Exxen’den canlı olarak yayınlandı.

Grupta aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından 5 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe’nin, D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam ediyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, mücadelede forma şansı bulamadı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun da bu maçta süre alamadı.

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Avrupa’da 3. kez karşı karşıya gelmiş oldu. İki takım arasında 2006-2007 sezonunda İstanbul’da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



