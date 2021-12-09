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Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu

09.12.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc, Pelkas, Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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