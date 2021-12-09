Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc, Pelkas, Berisha
Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.
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