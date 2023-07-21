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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun gözdesini kapıyor! Takas ihtimali...

21.07.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertlilerde Wilfried Zaha transferi beklenirken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun gözdesini kapıyor! Takas ihtimali...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler, orta sahaya yerli bir takviye yapmanın planlarını yapıyor.

BERKAY ÖZCAN SÜRPRİZİ

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Fenerbahçe'nin Rams Başakşehir'in orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

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A Spor'un haberine göre milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı - lacivertliler, takas seçeneğini de masaya sundu.

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Fenerbahçe'nin takas için önerdiği oyuncular arasında Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin yer aldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile 53 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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