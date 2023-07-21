Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun gözdesini kapıyor! Takas ihtimali...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler, orta sahaya yerli bir takviye yapmanın planlarını yapıyor.

BERKAY ÖZCAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Rams Başakşehir'in orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı - lacivertliler, takas seçeneğini de masaya sundu.

Fenerbahçe'nin takas için önerdiği oyuncular arasında Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin yer aldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile 53 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

