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Fenerbahçe En-Nesyri ile kazandı! Sarı-Lacivertliler Hatayspor engelini kayıpsız geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.01.2025 20:51
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Süper Lig'in 18. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler rakibini En-Nesyri'nin ayağından gelen gollerle mağlup ederek karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe En-Nesyri ile kazandı! Sarı-Lacivertliler Hatayspor engelini kayıpsız geçti

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken lider Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı Kanarya, puan farkının açılmasını engelledi.

HENÜZ 5. DAKİKA...

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Karşılaşmada başlama vuruşundan yalnızca 5 dakika geçerken Fred’in uzun pası ile topla buluşan En-Nesyri, yerden sert ve düzgün vurdu ancak top direkten dışarı çıktı.

EN-NESYRI'NİN GECESİ

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Sarı-Lacivertliler'in golleri karşılaşmanın 16 ve 45. dakikasında En-Nesyri'den gelirken, Hatayspor'un tek golünü 33. dakikada Boutobba kaydetti.

PENALTI KAÇTI

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Sarı-Lacivertliler mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı kazanırken topun başına geçen Edin Dzeko bu fırsattan faydalanamadı.

MOURINHO'DAN BİR İLK

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.

TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ

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Fenerbahçeli bazı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kulüp yönetimine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, yönetimi istifaya davet etti.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

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Sezon boyunca tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor maçına fazla ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

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Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı.

Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor fenerbahçe
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