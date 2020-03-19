Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaşma sağladı iddiası

Üst üste kötü geçen iki sezonun ardından yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe’de operasyon düğmesine basıldı. Teknik Direktör konusunda birçok isimle görüşen Sarı-Lacivertliler, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Erol Bulut’tan söz aldı.

45 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesi bu sezon sonunda bitecek ve sorunsuz olarak istediği kulüple masaya oturabilecek. Ancak iş onunla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe, Alanyaspor’un 29 yaşındaki sol beki N’Sakala ve 34 yaşındaki forveti Papiss Cisse’yle de şimdiden anlaştı. Her iki futbolcu da tıpkı teknik direktörleri gibi sezon sonunda boşa çıkacak.

Finansal Fair Play kıskacındaki Kanarya, bu “üçlü” hamlesiyle birlikte hem hoca, hem sol bek, hem de forvet sıkıntısını tek hamlede giderecek. Erol Bulut’un teknik kadrosunda Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel de bulunacak.

(AKŞAM)