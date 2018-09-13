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Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Sarı-Lacivertliler'de Phillip Cocu'nun kredisi Süper Lig arasına kadar. Ancak Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında alınacak kötü sonuçlar sonrası da Hollandalı teknik adamın bileti kesilebilir. Fenerbahçe Yönetimi, Cocu'nun yerine bir yandan hoca adaylarını belirledi.

Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası

F.Bahçe'de Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün çıktığı TV programında Phillip Cocu'nun sanıldığı gibi yüksek tazminatının olmadığını belirterek işlerin kötü gitmesi durumunda yolların da ayrılabileceğini belirtti. Başkan Ali Koç, Phillip Cocu'nun Süper Lig'e alışmakta zorluk çektiğini söyleyerek taraftarın tepkisine de hak verdiğini söyledi.

COCU'NUN ZORLU 180 DAKİKASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sarı-Lacivertli kulüpte kritik bir sürece girdi. Yönetim onun kredisini sezon ortasına kadar belirlese de önündeki iki kritik maç herşeyi belirleyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI TAM BİR FİNAL

Kanarya ligde önce Konyaspor sonrasında ise Beşiktaş ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu iki maçtan da kötü sonuçla ayrılması durumnuda Cocu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

NİSAN AYINDA ŞAMPİYON YAPTI

Yönetim bir yandan Cocu'ya güvendiğini dile getirse de bir yandan da teknik adamlarla görüşmeye devam ediyor. Fenerbahçe, takımı Nisan ayında şampiyon yapan Ersun Yanal gizliden gizliye görüşüyor. (TAKVİM)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Cocuda değil sorun. Sorun aykütük kocamanın biraktiği futbolcu çöplüğünde. transfer lazim hemde bilindik isim futbolcular lazim.
arkadaş bu kadar da sallama haber yapmayın ya ALİ KOÇ 2 gün önce 3 saat taraftara seslenişinde açıkladı zaten konya maçında da beşiktaş maçında da kötü sonuçlar olabilir bu hocamızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor dedi zaten cocu bence sezon sonuna kadar takımın başında kalmalıdır her zaman yapılan bu zaten 3 maç olmayınca git bi durun acele etmeyin kardeşim adamın elinde sanki çok kaliteli oyuncular alınmış da eleştiri yapıyorsunuz adamın işi bu zaten genç oyunculara yetenek katmak bekleyin görün.
derin fener iş başında ersun yanalı zorla takımın başına getirtecekler yönetim böyle demiyor bir takım kişiler öyle istiyor
Haberin kaynağı çok güvenilir. asdfghjklşi,
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