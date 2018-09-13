Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası

F.Bahçe'de Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün çıktığı TV programında Phillip Cocu'nun sanıldığı gibi yüksek tazminatının olmadığını belirterek işlerin kötü gitmesi durumunda yolların da ayrılabileceğini belirtti. Başkan Ali Koç, Phillip Cocu'nun Süper Lig'e alışmakta zorluk çektiğini söyleyerek taraftarın tepkisine de hak verdiğini söyledi.

COCU'NUN ZORLU 180 DAKİKASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sarı-Lacivertli kulüpte kritik bir sürece girdi. Yönetim onun kredisini sezon ortasına kadar belirlese de önündeki iki kritik maç herşeyi belirleyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI TAM BİR FİNAL

Kanarya ligde önce Konyaspor sonrasında ise Beşiktaş ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu iki maçtan da kötü sonuçla ayrılması durumnuda Cocu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

NİSAN AYINDA ŞAMPİYON YAPTI

Yönetim bir yandan Cocu'ya güvendiğini dile getirse de bir yandan da teknik adamlarla görüşmeye devam ediyor. Fenerbahçe, takımı Nisan ayında şampiyon yapan Ersun Yanal gizliden gizliye görüşüyor. (TAKVİM)



