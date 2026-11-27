Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Pazar 19:00 Erzurumspor FK

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, 29 Kasım 2026 saat 19:00'da Chobani Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki mücadelede sezonun iki farklı performans çizgisi karşı karşıya geliyor. İstatistikler, ev sahibi ve konuk ekibin ligdeki genel üretim ve sonuçlarını ayrıştırıyor.

Lig Durumu Fenerbahçe 6. Trendyol Süper Lig O 12 G 6 B 2 M 4 P 20 31 Attığı Gol 12 Yediği Gol +19 Averaj Erzurumspor FK 13. Trendyol Süper Lig O 12 G 4 B 2 M 6 P 14 10 Attığı Gol 18 Yediği Gol -8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Fenerbahçe 31 / 12 Erzurumspor FK 10 / 18 İç Saha / Deplasman Performansı F Fenerbahçe İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 0 / 2 Gol 17 – 6 EF Erzurumspor FK Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 1 / 2 / 3 Gol 5 – 10

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 20 puanla 6. sırada.

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Fenerbahçe B G M M G tüm kulvarlar Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi G

Kocaelispor 2-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Arca Çorum FK 0-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe 3-2 Liverpool Şampiyonlar Ligi G

Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M Erzurumspor FK M M M G G tüm kulvarlar Erzurumspor FK 0-1 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Çaykur Rizespor 2-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK, 3 maçlık mağlubiyet serisiyle geliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe'nin iç sahadaki lig maçlarında maç başına gol ortalaması 4,6; Erzurumspor FK'nın deplasman karşılaşmalarında bu değer 2,5. Bu veriler, iki ekibin saha performansındaki gol ortalaması farkını ortaya koyuyor.

Fenerbahçe'nin iç saha lig maçlarının 5'inde toplam gol 2,5 eşiğini aşarken Erzurumspor FK'nın deplasman maçlarında bu durum 6 karşılaşmanın 4'ünde görüldü. Her iki takımın ilgili saha örnekleminde de gollü maçlar ağırlıkta.

Eksik Oyuncular Fenerbahçe 3 eksik Nathan Ake Marco Asensio Jayden Oosterwolde Erzurumspor FK 2 eksik Orhan Ovacıklı Festy Ebosele

Fenerbahçe kadrosunda Nathan Ake (Sakat - Baldırından Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Erzurumspor FK kadrosunda Orhan Ovacıklı (Sakat - Kasığından Sakat) ve Festy Ebosele (Sakat - Arka Adale Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mason Greenwood Fenerbahçe 7 Gol 2 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 5 Gol 3 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 3 Gol 5 Asist Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 1 Asist Miguel Cardoso Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 1 Gol 2 Asist Ibrahim Diabate Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist

Mason Greenwood'ın 7 golü, Fenerbahçe'nin 31 gollük üretiminde kayda değer pay taşıyor; Oğuz Aydın'ın 5 asisti takımın hücum katkısını tamamlıyor.

İkili Rekabet 4 Fenerbahçe 0 Beraberlik 0 Erzurumspor FK Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe 5-0 Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor Trendyol Süper Lig

BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 14, Erzurumspor FK 2 gol attı.