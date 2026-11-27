Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, 29 Kasım 2026 saat 19:00'da Chobani Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki mücadelede sezonun iki farklı performans çizgisi karşı karşıya geliyor. İstatistikler, ev sahibi ve konuk ekibin ligdeki genel üretim ve sonuçlarını ayrıştırıyor.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 20 puanla 6. sırada.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 13. sırada.
Erzurumspor FK, 3 maçlık mağlubiyet serisiyle geliyor.
Fenerbahçe'nin iç sahadaki lig maçlarında maç başına gol ortalaması 4,6; Erzurumspor FK'nın deplasman karşılaşmalarında bu değer 2,5. Bu veriler, iki ekibin saha performansındaki gol ortalaması farkını ortaya koyuyor.
Fenerbahçe'nin iç saha lig maçlarının 5'inde toplam gol 2,5 eşiğini aşarken Erzurumspor FK'nın deplasman maçlarında bu durum 6 karşılaşmanın 4'ünde görüldü. Her iki takımın ilgili saha örnekleminde de gollü maçlar ağırlıkta.
Fenerbahçe kadrosunda Nathan Ake (Sakat - Baldırından Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.
Erzurumspor FK kadrosunda Orhan Ovacıklı (Sakat - Kasığından Sakat) ve Festy Ebosele (Sakat - Arka Adale Sakatlığı) yer almıyor.
Mason Greenwood'ın 7 golü, Fenerbahçe'nin 31 gollük üretiminde kayda değer pay taşıyor; Oğuz Aydın'ın 5 asisti takımın hücum katkısını tamamlıyor.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 14, Erzurumspor FK 2 gol attı.
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