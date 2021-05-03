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Fenerbahçe - Erzurumspor maçının VAR hakemi

03.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sahasında kritik bir maça çıkıyor. Kadıköy'de Erzurumspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertliler, bu maçı kazanmak istiyor. Maç öncesinde bu karşılaşmada görev yapacak olan VAR ve AVAR da belli oldu.

Fenerbahçe - Erzurumspor maçının VAR hakemi

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında düşme hattında yer alan Erzurumspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, lider Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında 7-0 galip gelmesinin ardından bu maça sadece galibiyet parolası ile çıkıyor. Yılmaz Vural ile çıkışa geçen ancak son hafta mağlubiyet yaşayan Erzurumspor ise ligde kalmak için mücadelesini veriyor. Mavi beyazlılar, Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde...

Bugün saat 20:30 oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta görev alacak olan VAR'ı da belirledi. Buna göre Fenerbahçe - Erzurumspor karşılaşmasında Hüseyin Göçek VAR olarak görev yapacak. Maçta AVAR'ı ise Serkan Ok oldu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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