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Fenerbahçe farklı kazandı! Sarı-Lacivertliler Başakşehir'i 4-1 mağlup etti, bitime 3 hafta kala Galatasaray ile olan farkı maç fazlasıyla 5'e düşürdü

Süper Lig'de 35. haftanın perdesi Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi ile açıldı. Ligde adım adım sona yaklaşılırken şampiyonluk şansı mucizelere kalan Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken Galatasaray ile olan puan farkını maç fazlasıyla 5'e düşürdü. Ev sahibi ekip karşılaşmanın henüz başında Piatek ile kullandığı bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe farklı kazandı! Sarı-Lacivertliler Başakşehir'i 4-1 mağlup etti, bitime 3 hafta kala Galatasaray ile olan farkı maç fazlasıyla 5'e düşürdü
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Ev sahibi ekibin karşılaşmanın 20. dakikasında penaltı vuruşundan faydalanamadığı mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler lider Galatasaray ile olan puan farkını maç fazlasıyla 5'e düşürdü.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 4
Fenerbahçe Fenerbahçe

PENALTI KAÇTI

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20' Başakşehir kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Burak Pakkan, Amrabat'ın Duarte'ye faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Piatek'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

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MERT MÜLDÜR AŞIRTTI VE GOL...

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İlk yarının son dakikalarında İsmail Yüksek'in orta alandan sağ kanatta koşu yapan Mert Müldür'e verdiği pasta Mert, ceza sahası sağına girerek aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

VAR PENALTI İÇİN ÇAĞIRDI

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58' Talisca'nın ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şut savunmada Opoku'dan döndü. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Burak Pakkan'a penaltı itirazlarında bulundu. Hakem pozisyonu VAR monitöründen izledi ve penaltı olmadığına hükmetti.

SKRINIAR'DAN MÜTHİŞ GOL

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Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu zorlayan Skriniar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

EN NESYRI KAFASINI KULLANDI

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Karşılaşmaya sonradan dahil olan En Nesyri, Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa yaptığı kafa vuruşuyla 87. dakikada durumu 3-0'a getirdi.

ÖMER FARUK BEYAZ'DAN ŞIK GOL

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Başakşehir'in genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz uzatma dakikalarında attığı golle farkı 3-1'e getirdi.

UZATMALARDA BİR GOL DAHA

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90+3. dakikada bu kez Oğuz Aydın sahneye çıktı. Aydın, Sol kanattan topu ceza yayında Tadic ile buluşturdu. Tadic, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan İrfan Can Kahveci'ye verdi. İrfan Can, kale sahasına yerden çevirdi. Oğuz Aydın boş kaleye topu ağlara gönderdi.

FARK 5'E DÜŞTÜ

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Sarı-Lacivertliler aldığı bu galibiyetle ligin bitimine 3 hafta kala lider Galatasaray ile olan puan farkını maç fazlasıyla 5'e düşürdü. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'u konuk edecek.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi. Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.

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Süper Lig Başakşehir son dakika fenerbahçe
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