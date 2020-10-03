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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2020 18:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Bu sezon transferde şov yapan Fenerbahçe Kadıköy'de ligin yeni ekibi ve lideri Fatih Karagümrük'ü ağılayacak. Geçen hafta Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe bu hafta evinde Karagümrük'ü yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK | CANLI

1' Ve zorlu mücadelede ilk düdük geldi...

2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

4' Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

6' FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu üst direkten geri döndü.

8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.

11' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

15' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Jose Sosa, Ozan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta

Fatih Karagümrük: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech

9. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

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