Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Bu sezon transferde şov yapan Fenerbahçe Kadıköy'de ligin yeni ekibi ve lideri Fatih Karagümrük'ü ağılayacak. Geçen hafta Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe bu hafta evinde Karagümrük'ü yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatımı ve maçın detayları haberimizde...
1' Ve zorlu mücadelede ilk düdük geldi...
2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
4' Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.
6' FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu üst direkten geri döndü.
8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.
11' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
15' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.
16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Jose Sosa, Ozan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta
Fatih Karagümrük: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.
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