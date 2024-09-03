Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Chelsea'nin yıldızı Ben Chilwell ile dolduruyor! 28 milyonluk sol bek...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transferde gaza bastı. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren sarı-lacivertli kulübün Ben Chilwell'i gündemine aldığı aktarıldı.

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki İngiliz sol bek Ben Chilwell ile ilgileniyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Öte yandan habere göre; Chelsea, Ben Chilwell'i sezon sonuna kadar Türkiye'ye kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Haberde, Chilwell'in İngiltere'de transfer dönemi kapanana kadar Chelsea'den ayrılmayı başaramadığı hatırlatılarak, "Ocak ayına kadar futbola dönmesi için tek umudu Türkiye" yorumu yapıldı.

28 MİLYONLUK BEK

Ben Chilwell'in Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 27 yaşındaki İngiliz sol bekin 28 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

BONSERVİSİNE 50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Leicester City altyapısında yetişen Ben Chilwell daha sonra Huddersfield Town'da kiralık olarak forma giydi. Chelsea, tecrübeli sol beki 2020-2021 sezonu başında kadrosuna kattı. Ben Chilwell için 50 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.

27 yaşındaki sol bek, İngiltere Milli Takımı'nda 21 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.