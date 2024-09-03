SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Chelsea'nin yıldızı Ben Chilwell ile dolduruyor! 28 milyonluk sol bek...

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Chelsea'nin yıldızı Ben Chilwell ile dolduruyor! 28 milyonluk sol bek...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.09.2024 23:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte transferde rotayı sol beke çevirdi. Sarı - lacivertliler Chelsea'de gözden çıkarılan Ben Chilwell için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transferde gaza bastı. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren sarı-lacivertli kulübün Ben Chilwell'i gündemine aldığı aktarıldı.

İngiliz basınından Team Talk'un haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki İngiliz sol bek Ben Chilwell ile ilgileniyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

chilwell

Öte yandan habere göre; Chelsea, Ben Chilwell'i sezon sonuna kadar Türkiye'ye kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Haberde, Chilwell'in İngiltere'de transfer dönemi kapanana kadar Chelsea'den ayrılmayı başaramadığı hatırlatılarak, "Ocak ayına kadar futbola dönmesi için tek umudu Türkiye" yorumu yapıldı.

28 MİLYONLUK BEK

Screenshot_5

Ben Chilwell'in Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 27 yaşındaki İngiliz sol bekin 28 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

BONSERVİSİNE 50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

chillwel-860x479

Leicester City altyapısında yetişen Ben Chilwell daha sonra Huddersfield Town'da kiralık olarak forma giydi. Chelsea, tecrübeli sol beki 2020-2021 sezonu başında kadrosuna kattı. Ben Chilwell için 50 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.

27 yaşındaki sol bek, İngiltere Milli Takımı'nda 21 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'Hodri meydan' diyerek açıkladı: 'İktidar, Yargıtay karar gününü göremez'

Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'Hodri meydan' diyerek açıkladı: 'İktidar, Yargıtay karar gününü göremez'

Türkiye, Narin'in nerede olduğunu merak ediyor! Küçük kızın annesinden çelişkili ifadeler...

Türkiye, Narin'in nerede olduğunu merak ediyor! Küçük kızın annesinden çelişkili ifadeler...

Mourinho 4 futbolcunun üstünü çizdi!

Mourinho 4 futbolcunun üstünü çizdi!

Serhat Akından yönetime serzeniş!

Serhat Akından yönetime serzeniş!

Fenerbahçe, yeni takımını duyurdu!

Fenerbahçe, yeni takımını duyurdu!

İspanyollar Arda Güler krizini açıkladı! 'Niyeti...'

İspanyollar Arda Güler krizini açıkladı! 'Niyeti...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.