SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Fonseca ile prensipte anlaştı iddiası

Fenerbahçe, Fonseca ile prensipte anlaştı iddiası

30.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Paulo Fonseca ile prensip anlaşmasına varırken bugün diğer adaylarla da son temas kurulacak. Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması halinde Fenerbahçe'nin yarın Paulo Fonseca'yı açıklayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, Fonseca ile prensipte anlaştı iddiası

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de ön plana çıkan isim netleşiyor.

Paulo Fonseca için şartları zorlayan Fenerbahçe kararını vermek üzere. Roma ile kontratı bugün resmen bitecek olan 48 yaşındaki Portekizli hocanın açıklanması bekleniyor.

67956

"3-4 TRANSFER"

Kongrede Ali Koç "Kadromuz yüzde 70 hazır, bazı isimleri de transfer edeceğiz" demişti. Bu sözler Fonseca'nın istekleriyle örtüşüyor. Şampiyonluk şartını kabul eden Portekizli teknik adam, kafasındaki plana göre Fenerbahçe'nin eksiklerini belirledi ve takımın temel iskeleti için 4 veya 5 oyuncu alınmasını istedi. Fenerbahçe'nin resmi duyuruyu yapacağı tarih olarak 1 Temmuz yani yarın işaret ediliyor.

PAULO FONSECA KİMDİR?

Tam adı Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca olan teknik direktör, 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında emekli oldu.

PAULO FONSECA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da kulübeye indi. Burada 2 yıl geçiren ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza attı, kariyerinin ilk kupasını burada kazandı.

İlerleyen süreçte ise işler yolunda gitmedi. Porto'da beklentilerin altında kalan Portekizli hoca, Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Mavi beyazlı ekipte sadece 37 maça çıkabilen Fonseca, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

  1. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te adını duyuracağı Braga'nın başına geçti.

Braga'da 1.82 puan ortalaması yakalayan ve Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti. 12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor'la da anıldı.

Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Portekizli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Dzeko için devredeBeşiktaş Dzeko için devrede
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Fenerbahçe 22 yıl sonra geri döndü

Fenerbahçe 22 yıl sonra geri döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.