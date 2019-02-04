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Fenerbahçe forma satışından 40 milyon TL gelir elde etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'ye bir iyi haber de forma satışlarından geldi. Sarı-lacivertlilerin, sezon kötü geçmesine karşın forma satışından 40 milyon TL gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe forma satışından 40 milyon TL gelir elde etti

Fenerbahçe'de üst üste gelen zaferler, ürün satışlarını da epey artırdı. 21 Temmuz'da taraftarının isteğiyle Fenerium sitesine satılan forma sayısı için sayaç koyan Sarı-Lacivertliler, 199 bine ulaştı.

25 binden start alan sayaçta, peş peşe gelen kötü sonuçlarla artış istenen seviyede olmamıştı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında forma ve ürün satışlarında artış oldu.

Sarı-Lacivertliler sadece forma satışından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti. İyi gidişatın sürmesi halinde bu rakamların çok daha üstüne çıkılması bekleniyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında çok kötü bir grafi k çizerken bile, maçlardaki seyirci ortalamasıyla dikkatleri çekmişti.

(Akşam)

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