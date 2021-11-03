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Fenerbahçe forması giymesi tepki çekmişti! İstanbul Emniyeti 'özür diledi'

03.11.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın istanbul Havalimanı'ndan Fenerbahçe forması ile çıkarılması olay oldu. Fenerbahçe camiası görüntüye çok sert tepki gösterirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz" ifadelerine yer verildi.

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın dün akşam İstanbul Havalimanı'na getirildi.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe formasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmiştir. Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır. Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır.

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Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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