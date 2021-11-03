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Fenerbahçe forması kriz yarattı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Fatih Aydın giydi, Rıdvan Dilmen çağrı yaptı

03.11.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uruguay’dan Türkiye’ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın sari-lacivertli forması giymesine Fenerbahçe camiasından sert tepki geldi. Yorumcu Rıdvan Dilmen ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına çağrı yaptı.

Fenerbahçe forması kriz yarattı! Çiftlik Bank dolandırıcısı Fatih Aydın giydi, Rıdvan Dilmen çağrı yaptı

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi. Havalimanına sivil kıyafetle iniş yapan Aydın’ın çıkışta Fenerbahçe forması giydiği iddia edildi, fotoğraf sosyal medyada tepki çekti.

Elleri kelepçeli olarak uçaktan indirilen Aydın uçaktan indiğinde üzerinde siyah tişört içinde Fenerbahçe formasıyla görüntülendi. Daha sonra Aydın’ın üzerindeki siyah tişörtün çıkarılarak Fenerbahçe formasıyla emniyetten çıkarılma görüntülerine Fenerbahçe taraftarları büyük tepki gösterdi.

“ACİLEN AÇIKLAMA YAPILMALI”

Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından, “Çiftlikbank dolandırıcısı şahsiyet ülkeye siyah tişört ile geliyor ve kameraların karşısına Fenerbahçe forması ile çıkartılıyor. Çok net ki; 3 Temmuz’u kurgulayan FETÖ’cüler halen temizlenememiş ve bizimle uğraşıyor. @EmniyetGM @TC_icisleri @tcbestepe acilen açıklama yapmalı!” dedi.

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RIDVAN DİLMEN’DEN ÇAĞRI

Yorumcu Rıdvan Dilmen ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına çağrı yaptı ve şöyle dedi;

“İnsanların vicdanını rahatsız eden bir dolandırıcının üzerindeki tişörtün çıkarılıp Fenerbahçe formasıyla teşhir edilmesini sağlayanları ve buna izin verenleri Fenerbahçe müzesini gezmeye davet ediyorum! Tüm Fenerbahçe taraftarının pazar günkü Kayserispor maçına çubuklu formayla gelmesini öneriyorum.”

rıdvan

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü
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