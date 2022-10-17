Fenerbahçe, Galatasaray'a tarihi fark attı! 9 haftada ortaya çıkan sonuç taraftarı soğuk soğuk terletti...

Galatasaray bu sezon oynadığı maçlarda gol atmakta bir hayli zorlanıyor. Birçok yıldız transferi yapılmasına rağmen istenen oyunu oynamayan Galatasaray özellikle Fenerbahçe'nin bir hayli gerisinde kaldı.
Galatasaray'da 35 yaşındaki Belçikalı Mertens, 487 dakika süre aldığı 8 Süper Lig maçında ne gol ne de asist üretebildi. 30 yaşınaki Seferovic ise 362 dakika süre aldığı 7 maçta hiçbir skor katkısı yapamadı. Bunların yanında Icardi de hiçbir gol ya da asist yapamadı. Hal böyle olunca Galatasaray 9 maçta yalnızca 10 kere fileleri havalandırabildi.
Jorge Jesus ile büyük bir çıkış yaşayan Fenerbahçe, oynadığı 9 maçta rakip fileleri tam olarak 28 kez havalandırdı. Bu istatistikle birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa'nın tüm liglerinde en çok gol atan 3. takım konumunda bulunuyor. Rakibi Galatasaray'ı 18 golle geride bırakan Jorge Jesus'un öğrencileri şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.
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