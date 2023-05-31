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Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıkıyor! Fiyatlar belli oldu...

31.05.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligdeki son maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'dan mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala merakla beklenen bilet fiyatlarıyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıkıyor! Fiyatlar belli oldu...

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 ile geçerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ligdeki son maçında 4 Haziran Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

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Dev karşılaşma öncesi Galatasaray cephesinden derbi biletleri hakkında merakla beklenen açıklama gelirken, derbi maçının biletlerinin 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00‘de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa çıkacağı duyuruldu.

FİYATLAR BELLİ OLDU!

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Derbi mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan bilet fiyatları da resmen açıklandı.

DERBİ BİLETLERİNİN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

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