Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri satışa çıkıyor! Fiyatlar belli oldu...

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 ile geçerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ligdeki son maçında 4 Haziran Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Dev karşılaşma öncesi Galatasaray cephesinden derbi biletleri hakkında merakla beklenen açıklama gelirken, derbi maçının biletlerinin 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00‘de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa çıkacağı duyuruldu.

FİYATLAR BELLİ OLDU!

Derbi mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan bilet fiyatları da resmen açıklandı.

DERBİ BİLETLERİNİN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:



