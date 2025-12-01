Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan sahada kavga çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlarken, maçın başlamasına kısa bir süre kala ısınma sırasında iki takımın oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

OSIMHEN VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT TARTIŞTI!

Dev derbi öncesi ısınma sırasında Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat arasında tartışma çıktı! İkili uzun bir süre itişirken, aralarına diğer oyuncular girdi ve tartışma daha da büyüdü.

POLİSLER SAHAYA GİRDİ!

Tartışma iyice alevlenince iki takımın teknik heyetleri ve diğer futbolcularda sahaya girdi. Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın da bir ara birbirlileriyle tartıştığı ve ikili arasında itişmelerin yaşandığı da kameralara yansıdı.