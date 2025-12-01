SPOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan sahada kavga çıktı!

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlarken, iki takımda sahada ısınırken oyuncular arasında kavga çıktı. Galatasaraylı Osimhen ile Yunus Akgün ile Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat olay alanında birbirlerini itekledi. İşte sıcak görüntüler...

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlarken, maçın başlamasına kısa bir süre kala ısınma sırasında iki takımın oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

OSIMHEN VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT TARTIŞTI!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan sahada kavga çıktı! 1

Dev derbi öncesi ısınma sırasında Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat arasında tartışma çıktı! İkili uzun bir süre itişirken, aralarına diğer oyuncular girdi ve tartışma daha da büyüdü.

POLİSLER SAHAYA GİRDİ!

Tartışma iyice alevlenince iki takımın teknik heyetleri ve diğer futbolcularda sahaya girdi. Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın da bir ara birbirlileriyle tartıştığı ve ikili arasında itişmelerin yaşandığı da kameralara yansıdı.

