Futbolseverler Fenerbahçe Galatasaray derbisini heyecanla bekliyor. Derbinin saati ve yayın kanalı da yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe'de Joao Pedro maçta süre alamayacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanaldan canlı izlenir? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Arao, Miguel Crespo, Batshuayi,King

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubuois, Sergio Oliveira, Mertens, Berkan, Barış, Kerem, Gomis

EZELİ RAKİPLER 396. KEZ KARŞILAŞIYOR!

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray 396. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a karşı 148'e 125 üstünlüğü bulunuyor.



