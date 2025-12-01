SPOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi prim şov! Sadettin Saran kesenin ağzını açtı, Dursun Özbek 'açık çek' verdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu, geri sayıma başlandı. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren mücadele öncesinde her iki takımın başkanı da kesenin ağzını açtı. İddialara göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıkladığı primle dudak uçuklatırken; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise futbolculara açık çek verdi: "Rakamı siz doldurun"

Devrim Karadağ

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi prim şov yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbi için geri sayıma geçilirken; saatler kale kamuoyuna yansıyan haber gündem oldu. İddialara göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıkladığı primle dudak uçuklatırken; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise futbolculara açık çek verdi. İşte tüm detaylar...

LİGİN EN PAHALI İKİ TAKIMI

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek zorlu karşılaşma, aynı zamanda ligin en pahalı iki takımını da karşı karşıya getiriyor.

Transfermarkt'a göre Galatasaray 305 milyon Euro kadro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı konumunda. Fenerbahçe ise 292 milyon Euro ile onu takip ediyor.

LİDERLİK MAÇI OLACAK

Tedesco sonrası çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı arzuluyor.

1 puan farkla zirvede bulunan Galatasaray ise rakibini geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atma arzusunda.

BAŞKANLAR KESENİN AĞZINI AÇTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; iki kulübün başkan ve yöneticileri ise saha içindeki rekabeti kızıştırmak için derbi kozunu ellerinde tutuyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün Samandıra'ya giderek takımla bir araya geldi.

SARAN'DAN 3 MİLYON EURO'LUK PRİM

Saran, 3 milyon Euro'luk prim açıklasa da Fenerbahçeli iş adamlarının devreye gireceği ve rakamın artabileceği de belirtildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi prim şov! Sadettin Saran kesenin ağzını açtı, Dursun Özbek açık çek verdi 1

ÖZBEK'TEN AÇIK ÇEK: "RAKAMI SİZ YAZIN"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerin ise karşılaşma öncesinde tesislere giderek takım moral verip, primi açıklayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi prim şov! Sadettin Saran kesenin ağzını açtı, Dursun Özbek açık çek verdi 2

Dursun Özbek'in galibiyet için takıma açık çek vermesi beklendiği, "Kazanın ve rakamı siz yazın" diyeceği vurgulandı.

