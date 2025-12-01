Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi!

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, uzun süredir uzak durduğu derbi atmosferine bu kez bizzat tribünden tanıklık etmek için Kadıköy’e geldi.

YILLAR SONRA SÜRPRİZ DERBİ KATILIMI

Başkanlık döneminde derbileri stadyumdan takip etmeyen Ali Koç’un bu karşılaşma özelinde statta yer alması sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük şaşkınlık ve heyecan yarattı.

Koç’un derbiye gelme kararının, hem takımın kritik süreçte aldığı sorumluluklara destek vermek hem de camiaya moral aşılamak amacı taşıdığı belirtiliyor.

TARAFTARLARIN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Bazı taraftarlar fotoğraf çektirmek için yarışırken, sosyal medyada da Ali Koç’un derbiye dönüşü gündem oldu.