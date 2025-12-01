SPOR

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi!

Başkanlık döneminde derbilere gitmeyen Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, Süper Lig’de oynanacak Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy’e geldi.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak FenerbahçeGalatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, uzun süredir uzak durduğu derbi atmosferine bu kez bizzat tribünden tanıklık etmek için Kadıköy’e geldi.

YILLAR SONRA SÜRPRİZ DERBİ KATILIMI

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi! 1

Başkanlık döneminde derbileri stadyumdan takip etmeyen Ali Koç’un bu karşılaşma özelinde statta yer alması sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük şaşkınlık ve heyecan yarattı.

Koç’un derbiye gelme kararının, hem takımın kritik süreçte aldığı sorumluluklara destek vermek hem de camiaya moral aşılamak amacı taşıdığı belirtiliyor.

TARAFTARLARIN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi! 2

Bazı taraftarlar fotoğraf çektirmek için yarışırken, sosyal medyada da Ali Koç’un derbiye dönüşü gündem oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
