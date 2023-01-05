SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman seyircisi alınacak mı? İl Güvenlik Kurulu açıkladı...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman seyircisi alınacak mı? İl Güvenlik Kurulu açıkladı...

05.01.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefesler tutuldu ve Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka öncesi İl Güvenlik Kurulu'nun deplasman seyircisi kararı merak ediliyordu. Dev derbide yer almak isteyen sarı - kırmızılı taraftarlar, bekledikleri haberi alamadılar. Fenerbahçe - Galatasaray maçına Galatasaraylı taraftarların alınmayacağı açıklandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman seyircisi alınacak mı? İl Güvenlik Kurulu açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

1326402_e716016d726693c4e217fb05aa50553a_640x640

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

ERd_sv2WsAMrMzJ

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye onu konuşuyordu, suskunluğunu bozdu!Türkiye onu konuşuyordu, suskunluğunu bozdu!
VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...VAR kararı sonrası ''Akşam evde izlersin'' önerisi...
Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu!Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu!
Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray taraftar spor efes spor toto oynanacak spor tot süper li spor to wwx maçın da,

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

'Galatasaray'ın başına bela!'

'Galatasaray'ın başına bela!'

İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı...

İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı...

Canlı yayında açıkladı! '5 yıllık sözleşme!'

Canlı yayında açıkladı! '5 yıllık sözleşme!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.