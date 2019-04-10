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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışta

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışta

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunuldu.

Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle:

Misafir Tribünü: 150 lira

Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira

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Bilet fiyatları belli olduBilet fiyatları belli oldu
Derbi biletleri satışa çıkıyorDerbi biletleri satışa çıkıyor
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Fenerbahçe Galatasaray kadıköy Spor Toto Süper Lig

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