Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışta

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunuldu.
Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.
Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle:
Misafir Tribünü: 150 lira
Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira
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