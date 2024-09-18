Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Dev derbi öncesi mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de oynanacak dev randevuyu hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

21 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan derbi Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın