SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.09.2024 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Dev derbi öncesi mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

28600a241f9f40a1ada391c301e26266

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de oynanacak dev randevuyu hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

21 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan derbi Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Bu sefer ki oyun çok büyük…

Bu sefer ki oyun çok büyük…

Büyükekşi sonrası, Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Ali Koç karar değiştirdi

Büyükekşi sonrası, Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Ali Koç karar değiştirdi

Ümit Özat, Okan Buruk'a derbide olacakları açıkladı!

Ümit Özat, Okan Buruk'a derbide olacakları açıkladı!

İşte Max Kruse'nin son hali! "%33'üm yağ"

İşte Max Kruse'nin son hali! "%33'üm yağ"

Devler Ligi'nde gecenin olayı! Ancelotti sahaya dalıp Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Devler Ligi'nde gecenin olayı! Ancelotti sahaya dalıp Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.