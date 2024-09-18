Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Dev derbi öncesi mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de oynanacak dev randevuyu hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
21 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan derbi Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı.
Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın