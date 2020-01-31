Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

TFF, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta müsabaka programları açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü, 19:00'da başlayacak. Öte yandan aynı haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ise 22 Şubat Cumartesi günü 20:00'da start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21, 22, 23, 24 ve 25. haftaların müsabaka programı şöyle:

hafta

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi: