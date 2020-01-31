Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

TFF, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta müsabaka programları açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü, 19:00'da başlayacak. Öte yandan aynı haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ise 22 Şubat Cumartesi günü 20:00'da start alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21, 22, 23, 24 ve 25. haftaların müsabaka programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
14 Şubat Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
6 Mart Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
7 Mart Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
17.00 Gazintep FK-Trabzonspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
8 Mart Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)
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