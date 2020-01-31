SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

TFF, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta müsabaka programları açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü, 19:00'da başlayacak. Öte yandan aynı haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı ise 22 Şubat Cumartesi günü 20:00'da start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21, 22, 23, 24 ve 25. haftaların müsabaka programı şöyle:

  1. hafta

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

  1. hafta

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

  1. hafta

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

  1. hafta

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

  1. hafta

6 Mart Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

17.00 Gazintep FK-Trabzonspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
İşte Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemiİşte Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi saati

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Beşiktaş'tan yılın transfer bombası

Beşiktaş'tan yılın transfer bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Göz-Göz yeni evinde Kartal'ı avladı

Göz-Göz yeni evinde Kartal'ı avladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Nwakaeme, Fenerbahçe maçında yok (Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un itirazını reddetti)

Nwakaeme, F.Bahçe'ye karşı oynayacak mı?

TFF’den AİHM açıklaması: Mahkemenin tespitleriyle ilgili inceleme başlatıldı

TFF’den AİHM açıklaması!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

İşte Trabzonspor - F.Bahçe maçının hakemi

Selçuk İnan ve Hasan Ali Kaldırım'dan birlik mesajı

Selçuk İnan ve Hasan Ali'den birlik mesajı

Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

Ankaragücü 3 önemli isimle anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.