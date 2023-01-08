Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk düdük 19.00’da çalacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu mücadeleyi hakem Halis Özkahya idare ederken, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

Karşılaşmanın en çok merak edilen konularından biri ise VAR odasında kimin olacağıydı. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala VAR hakemi de belli oldu. Buna göre derbinin VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.



