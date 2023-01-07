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Son dakika: Oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'ini ifşa etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü, paylaşımını sildi!

07.01.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Nefesler tutuldu ve Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Dev maça saatler kala sarı - kırmızılı ekibin son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takip eden ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Büyükak'ın paylaşımında Okan Buruk'un ilk 11'de tercih ettiği 8 ismin ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'ini ifşa etti! Tepkiler çığ gibi büyüdü, paylaşımını sildi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki zirve yarışını yakından etkileyecek olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayıma geçildi. Dev derbiye saatler kala her iki ekibin taraftarları, takımlarının sahaya çıkacağı 11'leri merak ediyordu. Şampiyonluk için kritik bir eşik olan müsabaka öncesi yaşanan gelişme ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

SON İDMANI TAKİP ETTİ

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Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takip etti.

"İLK 11'İN 8'İ BELLİ OLDU"

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Büyükak, idmanı izlediği andan bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafa "Son idman" yazısını ekleyen ve sarı - kırmızı kalp koyan Büyükak'ın paylaşımı sonrasında Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alacak olan 8 futbolcunun ortaya çıktığı iddia edildi.

İŞTE O İSİMLER

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Yeşil yelek giyen oyuncuların, pazar günü oynanacak olan derbide ilk 11'de olacağı öne sürüldü. Bu futbolcuların Rashica, Oliveira, Kerem, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira olduğu görüldü.

SOL BEKTE DUBOIS

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlıkları nedeniyle sol bek pozisyonunda hangi ismi oynatacağı merak ediliyordu. Buruk'un yeşil yeleği verdiği oyuncunun Dubois olduğu görüldü ve tecrübeli isim savunma diziliminde sol tarafta yer aldı.

ICARDI YEDEK TAKIMDA

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Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi ise yapılan çalışmada yedek takımda yer aldı.

İbrahim Büyükak, kendisine gelen tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımı kaldırdı.

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