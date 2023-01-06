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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi olay kehanet! ''Allah yardım etsin...''

06.01.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçta sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Hasan Kabze, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kıyasıya bir rekabetin sahne olacağı mücadele öncesi konuşan Hasan Kabze, iki takımın da golcü oyuncuları hakkında konuştu.

Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi olay kehanet! ''Allah yardım etsin...''

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi Hasan Kabze, Fanatik gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN İYİ BİR HÜCUM HATTI VAR"

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"Fenerbahçe'de Valencia ve Batshuayi çok formda. Özellikle Valencia çok değişik bir oyuncu. Ben çok seviyorum böyle oyuncuları. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, sürekli gol arayan, mücadele içinde olan, süratli, adam eksiltebilen iyi bir oyuncu. Galatasaray'ın ona dikkat etmesi gerekiyor. Batshuayi onun bir tık gerisinde kalsa da Fenerbahçe'nin iyi bir hücum hattı var."

"ALLAH YARDIM ETSİN"

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"Galatasaray'ın da aslında iyi olup ama tam anlamıyla yüzde 100'ünü izleyemediğimiz bir forvet hattı var. Gomis her zaman büyük katkı sağlıyor, inanılmaz bir profesyonel. Icardi bir var, bir yok. İki gol atıyor sonra bir bakmışsın başka yerlerde. Artık biraz daha devreye girip, inisiyatif almalı. İki takımın da özel oyuncuları var. Allah defans oyuncularına yardım etsin.''


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