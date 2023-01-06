Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi açıkladı! Son iki yılın şampiyonunu bilmişti! "Bir mucize gerçekleşecek" dedi ve...

Süper Lig'de geride kalan 17 haftanın sonunda aldığı 11 galibiyet 2 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 36 puanla liderlik koltuğunun sahibi olan Galatasaray'ı, aldığı 11 galibiyet 3 yenilgi ve 2 beraberlikle Fenerbahçe takip ederken, ligin 18. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.

Kadıköy'de oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi ünlü astrologlar "Sezon sonu kim şampiyon olur?" sorusuna cevap verdi.

İŞTE O İSİMLERİN ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ