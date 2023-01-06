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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi açıkladı! Son iki yılın şampiyonunu bilmişti! "Bir mucize gerçekleşecek" dedi ve...

06.01.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken, ligin 18. haftası çok konuşulacak bir derbiye sahne olacak. 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Futbolseverler mücadeleyi iple çekerken, ünlü astrologlar karşılaşma öncesi Süper Lig için şampiyonluk tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 17 haftanın sonunda aldığı 11 galibiyet 2 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 36 puanla liderlik koltuğunun sahibi olan Galatasaray'ı, aldığı 11 galibiyet 3 yenilgi ve 2 beraberlikle Fenerbahçe takip ederken, ligin 18. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.

Kadıköy'de oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi ünlü astrologlar "Sezon sonu kim şampiyon olur?" sorusuna cevap verdi.

İŞTE O İSİMLERİN ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ

Astrolog Zeynep Turan, "Trabzonspor mağlubiyeti yanıltmasın, 2023 yılında Fenerbahçe şampiyon olacak."

Astrolog Hande Kazanova "Fenerbahçe şampiyon olacak"

Astrolog Aygül Aydın "Fenerbahçe şampiyon olacak"

Son iki yılın şampiyonunu bilmeyi başaran Astrolog Meral Baran ise "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak." dedi.

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