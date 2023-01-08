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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi taraftara dolandırıcılık şoku! Emniyete şikayet yağıyor

08.01.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de derbi heyecanına artık saatler kaldı. 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray taraftarlarının stada alınmayacağı açıklanırken, Fenerbahçe taraftarları dolandırıcılık şoku ile karşı karşıya. İşte detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi taraftara dolandırıcılık şoku! Emniyete şikayet yağıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Deplasman seyircisinin alınmayacağı zorlu karşılaşmayı heyecanla bekleyen futbolseverler mücadelenin oynanmasına günler kala tüm biletleri satın alırken dev derbi kapalı gişe oynanacak.

DOLANDIRICILIK ŞOKU

hava

Karaborsa’da Cumartesi akşamı itibariyle 450 TL olan kale arkaları biletleri dahil en ucuz bilet 3 bin TL’ye satılıyor. Takımlarını derbide izlemek isteyen taraftarlar ise dolandırıcılık şoku ile karşı karşıya kaldı.

ŞİKAYET YAĞIYOR

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İddiaya göre, Fenerium Alt B tribün biletini 14 bin TL’ye satan kişi ad, soyad ve IBAN numarası ile beraber kulübe şikayet edilirken, aynı şekilde Fenerium üst bileti için 7 bin 800 TL ödeyen bir başka Fenerbahçe taraftarı bilet transferi olmadığı için Emniyet’e şikayette bulundu.

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9 BİN 200 TL

fenerbahce

Söz gelimi sosyal medyada F Blok Üst Maraton tribün biletinin sezonluk kombine fiyatı 6 bin 650 TL. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için aynı tribünün korsan bileti fiyatı 9 bin 200 TL’den alıcı bekliyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

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Daha önce Rennes maçında “devir iptalini” engelleyen Fenerbahçe yönetimi oynanacak derbiden sonra da yeni bir operasyon hazırlığında. Özellikle sosyal medya hesaplarından koltuk numarasına kadar paylaşan kişiler tespit edildi. Bu biletlerin sahiplerinin “kara listeye” alınarak en azından gelecek sezonlarda kombine bilet almalarının önüne geçilmesi hesaplanıyor.


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