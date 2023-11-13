SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Galatasaray'ı yakaladı! Bir deplasmanda daha gol yemezse rekor kırılacak

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yakaladı! Bir deplasmanda daha gol yemezse rekor kırılacak

13.11.2023 11:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'deki ilk 6 deplasman maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu alanda 1960-1961 sezonunda 5 maçla kırdığı sezon başlangıcı rekorunu geride bıraktı. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynadığı 6 maçta topladığı 16 puanla iç saha performansının üzerine çıktı. Öte yandan Kanarya, Süper Lig'in ilk sezonunda bu başarıyı gerçekleştirmiş olan Galatasaray'ı da yakaladı.

Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatarak bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olmasıyla liderliği devraldı.

Adana deplasmanında kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı altıncı dış saha mücadelesinde de gol yemeyerek bu alanda kendisine ait sezon başlangıcı rekorunu bir adım ileri taşıdı.

9b3f4dae6ec668c6caa637d46701d61b

Bu sezon deplasman maçlarında Yılport Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u ise 5-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi, Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Dış sahadaki 6 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise gol görmedi.

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN İLK SEZONUNDA YAPMIŞTI

Süper Lig'in oynandığı ilk sezon olan 1959'da Galatasaray, çıktığı ilk 6 deplasman maçını 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlarken bu karşılaşmalarda gol yemedi. Ancak Süper Lig'i oluşturan takımlar, sezon öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerinde oynadığı karşılaşmaların ardından bu ligde boy gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Profesyonel Küme'de oynadığı deplasman maçlarında aynı başarıyı gösteremedi.

EN İYİ DEPLASMAN SERİSİ 60/61 SEZONU SONUNDA

AA-20231112-32836056-32836054-YUKATEL_ADANA_DEMIRSPOR_FENERBAHCE (Large)

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde en iyi deplasman başlangıcına imza atarken, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu periyotta çıktığı 7 dış saha maçının tamamından galibiyetle ayrılırken, kalesinde de gol görmedi.

Turanspor'u 2-0, Türk Telekom, Feriköy, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Beşiktaş'ı 1-0, Kasımpaşa'yı ise 3-0 mağlup ederek deplasmanda üst üste 7 maç kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertli takımın galibiyet ve gol yememe serisi, Vefa deplasmanındaki 1-1'lik maçla sona erdi.

DEPLASMANDA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

AA-20230924-32232539-32232534-CORENDON_ALANYASPOR_FENERBAHCE (Large)

Ligde oynadığı ilk 10 maçı kazanarak hanesine 30 puan yazdıran Fenerbahçe, iç saha ve deplasman maçlarında 15'er puan toplamayı başarmıştı.

Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor deplasmanında berabere kalarak dış sahada da ilk kez 90 dakikayı 3 puanla tamamlayamadı.

İsmail Kartal'ın ekibi, Adana'da aldığı bir puanla iç sahada topladığı puanı geride bıraktı.

Evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

İLK KEZ GOL ATAMADI

AA-20231008-32345978-32345973-KASIMPASA_FENERBAHCE (Large)

Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

11 lig maçında aldığı 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Adana deplasmanına giden İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk 11 haftada her maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe, 31 golle ligin en golcü ekibi unvanını elinde bulundururken, kalesinde gördüğü 8 golle de Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.

AVERAJI, 18 TAKIMDAN FAZLA

AA-20231104-32656306-32656303-FENERBAHCE_TRABZONSPOR (Large)

Ligde 31 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, 23 averajla bu anlamda ligin zirvesinde yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın averajı, ligde 23 gol atan Adana Demirspor dışındaki bütün takımların attığı golden daha fazla.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor karşısında skor üretememesine karşın bu anlamda rakiplerine büyük üstünlük kurmuş durumda.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Farioli, Fransa'yı kasıp kavuruyor!Farioli, Fransa'yı kasıp kavuruyor!
Stoper sorunu 'tarihte bir ilkle' çözülecek!Stoper sorunu 'tarihte bir ilkle' çözülecek!
Kulüp hissedarı, VAR odasını bastı!Kulüp hissedarı, VAR odasını bastı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Süper Lig At sezon maçı bıraktı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Stoper sorunu 'tarihte bir ilkle' çözülecek!

Stoper sorunu 'tarihte bir ilkle' çözülecek!

Kosova'yı İsrail karşısında Milot Rashica galibiyete götürdü!

Kosova'yı İsrail karşısında Milot Rashica galibiyete götürdü!

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

'Arda'ya yanlış tedavi uyguladı!' Skandal olay

'Arda'ya yanlış tedavi uyguladı!' Skandal olay

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.