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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2020 21:25 | Son Güncelleme

Takımdan ayrılması beklenen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in yerine forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, kısa süre önce Al Duhail kulübü ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'e teklif yaptığı öğrenildi. Hırvat futbolcunun adı bir dönem Galatasaray da anılmıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü

Fenerbahçe, İtalyan devi Lazio'ya transfer olması beklenen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin yerşne forvet almak için harekete geçti.Sarı lacivertlilerin, Dünya futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen ve kısa süre önce Al Duhail kulübü ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre Mandzukic'e yıllık 2,5 milyon eurodan toplam 5 milyon euro garanti ücret ve bonus maddeleri önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek. BAE kulübü Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.

ARABİSTAN MACERASI 6 AY SÜRDÜ

Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.Ocak ayında sürpriz bir şekilde Al Duhail'ye transfer olan Mandzukic'in Birleşik Arap Emirlikleri serüveni 6 ay sürdü.

GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Mario Mandzukic ile bir dönem Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray da ilgileniyordu. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmıştı.


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