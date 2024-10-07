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Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapmıştı sadece 9 dakika oynattı! Mourinho, Levent Mercan'ı devre arasında gönderiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 11:36
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Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten büyük umutlarla kadrosuna kattığı Levent Mercan şu ana kadar yalnızca 9 dakika forma şansı bulabilirken devre arasında takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapmıştı sadece 9 dakika oynattı! Mourinho, Levent Mercan'ı devre arasında gönderiyor
Levent Mercan

Levent Mercan

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken son haftayı BAY geçen Fenerbahçe, çıktığı 7 maçta topladığı 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho şu ana dek beklenen etkiyi yaratamazken eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor.

MOURİNHO BİLETİNİ KESTİ

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Özellikle Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet taraftarı oldukça kızdırırken Sarı-Lacivertliler'de transfer çalışmaları erken başlamış durumda. Gelecek isimler kadar bazı isimlerle yolların da ayrılması beklenirken, Mourinho yeni transferlerden birinin biletini şimdiden kesti.

GALATASARAY DA ÇOK İSTEMİŞTİ

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Sarı-Lacivertliler bir dönem Galatasaray'ın da çok istediği 23 yaşındaki Levent Mercan'ı sezon başında 2 milyon Euro bedelle başarılı oyuncuyu kadrosuna katarken işler genç oyuncunun beklediği gibi gitmedi.

9 DAKİKA OYNADI

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Mourinho, öğrencisine sadece Rize maçında 9 dakika süre verdi, Avrupa kadrosuna da almadı. Kostic transferi sonrası forma şansı neredeyse kalmayan Levent’in ocak ayında kiralanması bekleniyor.

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