Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapmıştı sadece 9 dakika oynattı! Mourinho, Levent Mercan'ı devre arasında gönderiyor

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken son haftayı BAY geçen Fenerbahçe, çıktığı 7 maçta topladığı 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho şu ana dek beklenen etkiyi yaratamazken eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor.

MOURİNHO BİLETİNİ KESTİ

Özellikle Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet taraftarı oldukça kızdırırken Sarı-Lacivertliler'de transfer çalışmaları erken başlamış durumda. Gelecek isimler kadar bazı isimlerle yolların da ayrılması beklenirken, Mourinho yeni transferlerden birinin biletini şimdiden kesti.

GALATASARAY DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler bir dönem Galatasaray'ın da çok istediği 23 yaşındaki Levent Mercan'ı sezon başında 2 milyon Euro bedelle başarılı oyuncuyu kadrosuna katarken işler genç oyuncunun beklediği gibi gitmedi.

9 DAKİKA OYNADI

Mourinho, öğrencisine sadece Rize maçında 9 dakika süre verdi, Avrupa kadrosuna da almadı. Kostic transferi sonrası forma şansı neredeyse kalmayan Levent’in ocak ayında kiralanması bekleniyor.