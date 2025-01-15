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  4. Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsünün peşinde! Ezeli rakipler bu kez Cedric Bakambu için rakip oldular

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsünün peşinde! Ezeli rakipler bu kez Cedric Bakambu için rakip oldular

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 10:29
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Süper Lig'de transfer dönemi resmen başlarken kulüpler temaslarını hızlandırmış durumda. Şampiyonluğun en büyük iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe de çalışmalarını sürdürürken ezeli rakipler sürpriz bir isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsünün peşinde! Ezeli rakipler bu kez Cedric Bakambu için rakip oldular

Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan ancak burada forma şansı bulmakta zorlanan Kongolu golcü Cedric Bakambu'nun yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR

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Bakambu'nun ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden olduğu ifade edildi. Todofichajes'in haberine göre; Galatarasaray, Icardi'nin yokluğunda forvet rotasyonunda Bakambu'yu değerlendirebilir.

Fenerbahçe'nin de forvet hattında rotasyon için Kongolu futbolcuya yer açmayı düşündüğü iddia edildi.

20 MAÇTA 2 GOL

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Real Betis'in oyuncusuna talip gelmesi durumunda 3 milyon Euro altında bir bedeli kabul edebileceği de ifade edildi. Bu sezon 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki forvet oyuncusu; takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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transfer bakambu galatasaray
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