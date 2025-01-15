Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsünün peşinde! Ezeli rakipler bu kez Cedric Bakambu için rakip oldular

Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan ancak burada forma şansı bulmakta zorlanan Kongolu golcü Cedric Bakambu'nun yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR

Bakambu'nun ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden olduğu ifade edildi. Todofichajes'in haberine göre; Galatarasaray, Icardi'nin yokluğunda forvet rotasyonunda Bakambu'yu değerlendirebilir.

Fenerbahçe'nin de forvet hattında rotasyon için Kongolu futbolcuya yer açmayı düşündüğü iddia edildi.

20 MAÇTA 2 GOL

Real Betis'in oyuncusuna talip gelmesi durumunda 3 milyon Euro altında bir bedeli kabul edebileceği de ifade edildi. Bu sezon 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki forvet oyuncusu; takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.