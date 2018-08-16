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Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Emre Akbaba'yı renklerine bağlamak için ilk adımı attı. Aytemiz Alanyaspor ile Emre Akbaba transferi için anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, oyuncunun son sözü söylemesini bekliyor.

Galatasaray'ın kendisi için hala bir girişimde bulunmadığını ve bu sebeple Fenerbahçe transferine sıcak baktığı belirtilen Emre Akbaba'nın kafasında son durumu netleştirip olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Öte yandan Emre Akbaba'nın menajerinin dün Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne İspanya'dan da teklif sunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba Fenerbahçe Galatasaray Transfer

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Takım
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Dünyaları verseniz Emre fenere gitmez,o birinci sınıf takımı tercih eder....
serefli fenev
EA10 Conconluyum deyip duruyor nasıl verim alacaksınız ???
Orta saha için mükemmel bir oyuncu değer yani
emrenin gs formalı posterini alırlar sadece bitti o iş
paranın yok zamanında verin bakalım 1 çuval para
Emre defalarca galatasaray taraftarı olduğunu söyledi fenerbahçeye gitmesi imkansız değil başarılı da olur ama %100 mutlu olması ihtimal dışı adamın yeri ve gönlü galatasaraydan yana bunu bir transfer simsarlığına çevirmek etik değil ali koç'un da böyle riskli bir işe gireceğini düşünmüyorum.
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