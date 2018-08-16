Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Emre Akbaba'yı renklerine bağlamak için ilk adımı attı. Aytemiz Alanyaspor ile Emre Akbaba transferi için anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, oyuncunun son sözü söylemesini bekliyor.
Galatasaray'ın kendisi için hala bir girişimde bulunmadığını ve bu sebeple Fenerbahçe transferine sıcak baktığı belirtilen Emre Akbaba'nın kafasında son durumu netleştirip olumlu cevap vermesi bekleniyor.
Öte yandan Emre Akbaba'nın menajerinin dün Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne İspanya'dan da teklif sunduğu belirtildi.
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