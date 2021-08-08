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Fenerbahçe, Galatasaray'ın şikayetinin reddedildiğini açıkladı

08.08.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadyumu'nda seyircisiz oynanan derbiye usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle Galatasaray tarafından yapılan şikayetin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın şikayetinin reddedildiğini açıkladı

Galatasaray, bu sezon Kadıköy'de oynanan derbi maçına usulsüz seyirci aldığı gereçkesi ile Fenerbahçe yöneticilerinden şikayetçi olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararıyla Galatasaray'ın şikayetini reddetti.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Galatasaray ile geçen sezon sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü tarafından ‘Stadımıza usulsüz seyirci girişi’ yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ve diğer tüm kulüp yöneticilerimiz hakkında yapılan şikayet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararıyla reddedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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