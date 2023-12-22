SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi heyecanı!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi heyecanı!

22.12.2023 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Galatasaray maçının bilet fiyatları, tarihi ve yayınlanacağı kanal sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmada biletler 1.100 TL'den başlıyor. Derbi biletleri yarın (23 Aralık 2023 Cumartesi) genel satışa açık olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçının bilet fiyatları...

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları 23 Aralık 2023 Cumartesi günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de hem sarı-lacivertli takım hem sarı-kırmızılılar zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 yenilgi, 1 eşitlik dışında puan kaybı yaşamadı. İki takım 31 puanı zirvede bölüşüyor. Dün derbi biletleri Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler için satışa sunuldu. Bugün ise Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell aboneleri bilet alabiliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü genel satışa sunulacak. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 24 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Galatasaray ise dev derbiden galip ayrılarak Süper Lig'de ligde liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bu kapsamda şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

398. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ve Galatasaray takım tarihlerinde 398. kez karşı karşıya gelecekler.

Fenerbahçe geride kalan 397 karşılaşmanın 148'inden üstünlükle ayrıldı. Galatasaray ise bu süre içerisinde sahadan 127 kez galip ayrıldı. İki ezeli rakip arasında oynanan 122 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin attığı 540 gole ise sarı-kırmızılılar 496 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI 2023

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL
Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL
Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21.12.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)

22.12.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

23.12.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

Kongre üyelerimizin kendilerine sunulan öncelikli bilet alım hakkı için temin edecekleri kodlar, kişiye özel olarak üretilmekte olup 3. kişilerle paylaşılamaz.

Son zamanlarda, kişiye özel kodların karaborsa bilet satışına konu edildiği tespit edilmiştir.

Bu şekilde kendilerine özel olarak tahsis edilen kodları 3. kişilere kullandıranların tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de 3 yönetici tesise geldi..."Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de 3 yönetici tesise geldi..."
%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı
Beşiktaş'ın üzerindeki kara bulutlar bir türlü gitmiyor! Yıldız isim 4 ay yokBeşiktaş'ın üzerindeki kara bulutlar bir türlü gitmiyor! Yıldız isim 4 ay yok
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig bilet fiyatları fenerbahçe galatasaray atan spor toto maçı verildi yayınlanacak süper li spor to fenerbahçe galatasara maçın da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'

Şok itiraf! Ağlaya ağlaya anlattı 'Uyuşturucuya düştüm...'

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı sildi!

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ı sildi!

Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler!

Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.