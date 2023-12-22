FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi heyecanı!

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları 23 Aralık 2023 Cumartesi günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de hem sarı-lacivertli takım hem sarı-kırmızılılar zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 yenilgi, 1 eşitlik dışında puan kaybı yaşamadı. İki takım 31 puanı zirvede bölüşüyor. Dün derbi biletleri Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler için satışa sunuldu. Bugün ise Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell aboneleri bilet alabiliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü genel satışa sunulacak. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 24 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Galatasaray ise dev derbiden galip ayrılarak Süper Lig'de ligde liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bu kapsamda şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

398. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ve Galatasaray takım tarihlerinde 398. kez karşı karşıya gelecekler.

Fenerbahçe geride kalan 397 karşılaşmanın 148'inden üstünlükle ayrıldı. Galatasaray ise bu süre içerisinde sahadan 127 kez galip ayrıldı. İki ezeli rakip arasında oynanan 122 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin attığı 540 gole ise sarı-kırmızılılar 496 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI 2023

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21.12.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)

22.12.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

23.12.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

Kongre üyelerimizin kendilerine sunulan öncelikli bilet alım hakkı için temin edecekleri kodlar, kişiye özel olarak üretilmekte olup 3. kişilerle paylaşılamaz.

Son zamanlarda, kişiye özel kodların karaborsa bilet satışına konu edildiği tespit edilmiştir.

Bu şekilde kendilerine özel olarak tahsis edilen kodları 3. kişilere kullandıranların tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır."





