Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha başlamadan rekor kırdı! Tam tamına 4 saniye sürdü...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet sonucunda aldığı 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

BİLETLER SANİYELERİ İÇİNDE TÜKENDİ

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktıktan 4.1 saniye sonra tükenerek yeni bir rekora imza attı.

ALAMAYAN ÇOK KİŞİ VAR

Stadyum kapasitesinin tamamı dolmasına rağmen sosyal medyada binlerce kişi bilet alamadı. İnanılmaz bir talebin olduğu gözlenirken, cumartesi günü müthiş bir atmosferin olması bekleniyor.