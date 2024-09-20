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Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha başlamadan rekor kırdı! Tam tamına 4 saniye sürdü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 14:06
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Fenerbahçe ile Galatasaray yarın oynanacak derbiyle 401. kez rakip olacak. Sarı-lacivertlilerin satışa çıkarttığı biletler 4 saniye içinde tükenerek yeni bir rekora imza attı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha başlamadan rekor kırdı! Tam tamına 4 saniye sürdü...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet sonucunda aldığı 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

BİLETLER SANİYELERİ İÇİNDE TÜKENDİ

galatasaray-fenerbahce

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktıktan 4.1 saniye sonra tükenerek yeni bir rekora imza attı.

ALAMAYAN ÇOK KİŞİ VAR

fenerbahce-galatasaray-derbisinden-notlar

Stadyum kapasitesinin tamamı dolmasına rağmen sosyal medyada binlerce kişi bilet alamadı. İnanılmaz bir talebin olduğu gözlenirken, cumartesi günü müthiş bir atmosferin olması bekleniyor.

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