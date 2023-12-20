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  4. Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

20.12.2023 23:54 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarih ve saat bilgisi merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Derbiye az bir zaman kala Fenerbahçe - Galatasaray maçına dair detaylı bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı izleme ekranına dair bilgiler araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek. Heyecanlı müsabaka için futbolseverler şimdiden derbi araştırmalarına başladı. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak.

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FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Derbi maçı beIN SPORTS 1 kanalından olarak canlı yayınlanacak.

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