Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı izleme ekranına dair bilgiler araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek. Heyecanlı müsabaka için futbolseverler şimdiden derbi araştırmalarına başladı. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Derbi maçı beIN SPORTS 1 kanalından olarak canlı yayınlanacak.







