Fenerbahçe, Galatasaray maçına u19 takımıyla çıkıyor! Süper Kupa'da ilk 11'ler açıklandı

Süper Lig'de son şampiyonl Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek ti. Sarı-lacivertlilerin protesto kararının ardından maçın oynanmayacağı açıklandı.

FENERBAHÇE U19 KADROSUYLA SAHADA

Federasyon tarafından yüklü cezalar almamak için sahaya U19 takımıyla çıkma kararı alan sarı-lacivertlilerin 11'i belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.

Fenerbahçe yedekler: Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet, Yiğit.

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

1- Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.

2- Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler

3- U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.





