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Fenerbahçe, Galatasaray maçına u19 takımıyla çıkıyor! Süper Kupa'da ilk 11'ler açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2024 17:43
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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadeleye u19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe, maçın başlamasının ardından sahadan çekilerek hükmen mağlup olacak. Maçın ertelenip yabancı hakem atanmamasını protesto etmek için bu kararı alan sarı-lacivertliler takım halinde hemen İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, Galatasaray maçına u19 takımıyla çıkıyor! Süper Kupa'da ilk 11'ler açıklandı

Süper Lig'de son şampiyonl Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek ti. Sarı-lacivertlilerin protesto kararının ardından maçın oynanmayacağı açıklandı.

FENERBAHÇE U19 KADROSUYLA SAHADA

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Federasyon tarafından yüklü cezalar almamak için sahaya U19 takımıyla çıkma kararı alan sarı-lacivertlilerin 11'i belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: Furkan Onur, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.

Fenerbahçe yedekler: Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet, Yiğit.

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

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1- Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.

2- Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler

3- U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.

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