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Fenerbahçe, Galatasaray maçına u19 takımıyla çıkmaya karar verdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 18:32
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Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı.

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacağını açıkladı.

FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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