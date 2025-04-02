Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi... Erman Toroğlu: Çok tuhaf

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan karşılaşmada çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Sarı-Lacivertliler ilk yarının uzatma dakikalarında Anderson Talisca'nın vuruşunda Sebastian Szymanski, kaleye giden topu tamamladı.

2 DAKİKA BOYUNCA İNCELENDİ

Fenerbahçe bu golle farkı 1'e indirirken karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti. Hakem Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında durumu 1-2 yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN GOLÜ TUHAF..."

Bu gol sosyal medyada büyük bir tartışma yaratırken eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu ilk yarının sonunda yaptığı değerlendirmede "Fenerbahçe'nin golü 'ofsaytımsı' gibi, bana biraz tuhaf geldi!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar ise gole dair değerlendirmesinde "Günah yuvası Riva'da tuhaf şeyler oluyor. Fenerbahçe'nin attığı gol bence ofsayt. Ya ben körüm ya da pozisyonu bir şekilde Riva'da VAR odasında istedikleri gibi montajladılar." dedi.